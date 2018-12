10 مدنيين قتلا في ضربة جوية شرقي أفغانستان

أكد مصدر محلي أفغاني إن “10 مدنيين على الأقل”، قتلوا في “ضربة جوية” بولاية بكتيا شرقي البلاد، الأحد، وأوضح شاوستا جان أهادي، العضو السابق في المجلس المحلي للولاية”، أن “من بين القتلى امرأة وأطفالا”.

ولم يحدد أهادي عدد “الأطفال القتلى”، مشيرا أن “المنطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان، لذا من الصعب الحصول على معلومات دقيقة”.

وأضاف أن “السكان المحليين حملوا جثث الضحايا وتظاهروا احتجاجًا على الحادث”.

بدوره، قال عبد الله حسرت، المتحدث باسم الحكومة المحلية، إن الضربة “قتلت 4 مسلحين، وتم فتح تحقيق فيما يتعلق بوجود مدنيين بين القتلى”.

