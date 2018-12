“مليون يورو” تكلفة الأضرار بقوس النصر بباريس

أعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية فيليب بيلافال، أن كلفة الأضرار الجسيمة التي لحقت بقوس النصر خلال أعمال العنف التي رافقت تظاهرات “السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية السبت قد تصل إلى مليون يورو.

وأضاف أنّ النصب “سيظلّ مغلقاً أمام الجمهور لعدة أيام”.

وقوس النصر الذي يعتبر من أبرز الرموز الوطنية في فرنسا تعرّض عصر السبت لأعمال تخريب ونهب طالت الأثاث والأعمال الفنيّة وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى جدرانه التي كتبت عليها شعارات بالطلاء.

وأوضح بيلافال أن المعلم الأثري والسياحي والوطني حيث ضريح الجندي المجهول “تعرض لنهب منظّم شمل قاعات العرض وتماثيل والمتجر والمراحيض. هناك تمثال من الجصّ يعود تاريخه لثلاثينيات القرن الماضي ومعروض في قاعة تسمّى العليّة تم تدميره بالكامل، لقد تم أيضاً قطع رأس التمثال النصفي الرخامي لنابليون.

ونشر رئيس المركز على حسابه في موقع تويتر صوراً للأضرار في قوس النصر.

وأضاف “نحن عازمون على ان نفتح مجدداً في أقرب وقت ممكن. من المهمّ للغاية، نظراً لما حدث، أن نُظهر أنّ النصب التذكاري لا يزال مفتوحًا وأنّ كلّ الذين يريدون الذهاب إلى هناك بسلام، لتقاسم القيم التي يمثّلها هذا النصب، يمكنهم القيام بذلك”.

وتواصل قوات الأمن تحقيقاتها للعثور على المخربين الذين اقتحموا النصب التذكاري ونهبوه، بحسب المصدر نفسه.

وقال بيلافال إنّ المحقّقين “رفعوا عيّنات الحمض النووي منذ مساء السبت”.

وشهدت باريس السبت ثالث تحرك احتجاجي لحركة “السترات الصفراء”، لكن التظاهرات شابتها أعمال عنف وفوضى “لم يسبق لهما مثيل من حيث الشدّة”، بحسب ما قال رئيس شرطة العاصمة ميشيل ديلبويش.

