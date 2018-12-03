بن سلمان في الجزائر لاستطلاع الملف الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

قام عشية أمس الأحد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزيارة رسمية إلى الجزائر، تستمر يومين لمناقشة العديد من الملفات على رأسها الوضع في ليبيا وسوق النفط.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن زيارة ولي العهد السعودي تستهدف «توطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، مؤكدا أنه سيتم «التباحث حول المسائل الدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في بعض الدول الشقيقة، وتطورات سوق النفط»، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان كبار المسؤولين الجزائريين، من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

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