عودة حركة الملاحة الجوية الى مطار بنينا الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

أفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور، باستئناف كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية من وإلى مطار بنينا الدولي .

وأشار بن منصور، إلى أن حركة الملاحة الجوية ستستأنف اعتبارا من الساعة 00:00 هذا اليوم، لافتًا إلى أن الرحلات التي ستطلق هي عمان والاسكندرية وتونس واسطنبول.

من جهته، كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، أن الشركة اضطرت لوقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي بعد كشف خلل فني في طائراتها التي كانت قيد الخدمة.

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