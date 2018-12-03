متى يتم تغيير زيت فرامل السيارة

ايوان ليبيا – وكالات :

زيت الفرامل او ما يعرف بزيت الباكم هو عبارة عن سائل و هو مسؤول عن القيام بعملية توصيل حركة الفرامل من الماستر العمومي و نجده في السيارة في صدر السيارة فوق السيرفو الى المساتر الفرعية في عجلات السيارة الاربع , مما يترتب عليه احداث حركة الفرملة , يعتبر زيت الفرامل او الباكم واحد من المكونات الرئيسية او الاساسية في نظام الامان او الفرامل في السيارات بمختلف انواعها و يمكن ان نصنفه على انه المكون الاهم في مكونات تلك المنظومة حيث انه في حال حدوث تسرب لزيت الفرامل او الباكم فان الفرامل تعتبر غير موجودة من الاساس .

و من صفات زيت الفرامل او الباكم انه ذو لون اصفر شفاف مع لزوجة خفيفة حيث انه يمتلك قوام يقترب من قوام الماء , له القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية دون ان تحدث تغيرات بخواصه , تصل درجة غليانه الى 260 درجة مئوية , مزيل للدهانات , سام للانسان , شره للرطوبة , من انواعه ( DOT 3 , DOT 4 ) و هى التي يتم استخدامها لسيارات الركوب العادية , ( DOT 5 ) و هو المستخدم لسيارات النقل الثقيل و الاتوبيسات .

لماذا نحتاج الى تغيير زيت الفرامل او زيت الباكم ؟

بعد مرور فترة من استخدام زيت الفرامل او الباكم في السيارة فان الزيت يبدأ في فقدان البعض من خواصه المميزة و بالتالي فإن آداءه لمهامة او وظيفته تبدأ في التأثر بالسلب و يظهر ذلك في لونه الذي يتغير من الشفاف الى الغامق و ظهور شوائب في القربة الخاصة به , لذا فانه يجب تغييره و ينصح مصنعوا السيارات بانه يفضل ان يتم تغيير زيت الفرامل او الباكم سنويًا ايًا كانت المساف التي قامت بقطعها السيارة و ذلك عائد الى خاصية شراهة الزيت للرطوبة و التي تؤثر على درجة غليانه بالتخفيض اذا تنخفض من 260 درجة مئوية الى 185 درجة مئوية .

كيف يتم تغيير زيت الفرامل او زيت الباكم ؟

1- قم بفتح الكابوت او غطاء السيارة حيث تجد صدر السيارة السيرفو و تجده عبارة عن اسطوانة ذات لون اسود تم تثبيتها من ناحية صدر العربية , اما الجهة الاخرى منها فقد تم تثبيت الماستر العمومي عليها و عليه قربة زيت الباكم او الفرامل .

2- قم بفتح غطاء قربة زيت الفرامل و لكن تأكد اولًا من فصل فيشته , ثم يتم تصفية الزيت في انبوبة القياس التي توجد اسفله .

3- هات سرنجة طبية و تستطيع الحصول عليها من اي صيدلية و تكون مقاس 10 سم و باستخدامها ابدأ في شفط الزيت الموجود بالقربة , راعى اوانت تسحب الزيت و تتخلص منه ان لا تتركه قريب من البوية فمن صفاته انه مزيل للبويات .

4- بعد اتمام تفريغ القربة من الزيت القديم و التأكد من ذلك ابدأ في ملئ القربة بالزيت الجديد و راعي ان لا يصل مستوى الزيت حتى (MAX ) او الحد الاعلى و ستجد علامته في جانب القربة , هنا قم باختيار نوع الزيت الافضل الذي يناسب سياراتك و ستتعرف عليه من الكتالوج الخاص بالسيارة او من اي مختص بالسيارات .

5- قم بالدخول اسفل السيارة من والخلف من الناحية اليمين اي الناحية التي تقع خلف اسفل مكان قائد السيارة و التي تعتبر ابعد نقطة عن ماستر الفرامل و ابدأ في ملاحظة الدشمة او الكالبر من الداخل و هى في عجلة السيارة و ستجد بها مسمار مقاسة 9 او 10 مفتوح من اعلى و مغطى بغطاء من الكاوتش قم برفع هذا الغطاء و فك المسمار الى ان ينزل الزيت بشكل غزير عند القيام بتلك العملية راعي ابعاد الزيت عن يديك و كذلك ابعاده عن لمس جسم السيارة قدر الامكان فهو حامي يمكن ان يتسبب في احداث التهابات في الجلد .

6- اخرج من اسفل السيارة و اترك الزيت يتساقط من القربة الى ان يصل مستوى الزيت بالقربة الى (MIN ) اي الحد الادني , ثم انزل مرة اخرى اسفل السيارة و يتم قفل المسمار و تغطيته بطبقة الكاوتش مرة اخرى ثم يتم سكب الماء على اي مناطق لامسها الزيت في السيارة حتى لا يتسبب في تآكلها .

7- تزويد القربة بالزيت حتى تقترب من علامة (MAX ) .

8- تكرار عملية فحص الكابلر او الدشمة و فك المسمار مع فردة العجل الثانية في الخلف .

9- الآن يتم التعامل مع الفردتين الاماميتين الاولى الفردة اليمين التي تقع بجانب قائد السيارة و هنا يتم اولًا لف دركسيون القيادة ناحية اليمين للآخر حتى نستطيع الوصول الى الكابلر او الدشمة من الخارج و يتم التعامل معها بنفس الطريقة مع العجلات الخلفية .

10- التوجه الى العجلية او الفردة الشمال من الامام و فيها يتم لف الدركسيون ناحية الشمال للآخر و يتم التعامل مع الكابلر بنفس الطريقة السابقة و بذلك يكون قد تم الانتهاء من الاربع عجلات .

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