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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.990 دينار 4.970 دينار
اليورو 5.580 دينار 5.500 دينار
الجنية الاسترليني 6.220 دينار 6.140 دينار
الليرة التركية 0.960  دينار 0.880 دينار
الدينار التونسي 1.580 دينار 1.500 دينار
الجنية المصري 0.2675 دينار 0.2595 دينار
الدولار الكندي 3.920 دينار 3.840 دينار
الدينار الاردني 6.900 دينار 6.820 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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