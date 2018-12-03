ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.990 دينار
|4.970 دينار
|اليورو
|5.580 دينار
|5.500 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.220 دينار
|6.140 دينار
|الليرة التركية
|0.960 دينار
|0.880 دينار
|الدينار التونسي
|1.580 دينار
|1.500 دينار
|الجنية المصري
|0.2675 دينار
|0.2595 دينار
|الدولار الكندي
|3.920 دينار
|3.840 دينار
|الدينار الاردني
|6.900 دينار
|6.820 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
أضف تعليقـك