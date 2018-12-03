ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.990 دينار 4.970 دينار اليورو 5.580 دينار 5.500 دينار الجنية الاسترليني 6.220 دينار 6.140 دينار الليرة التركية 0.960 دينار 0.880 دينار الدينار التونسي 1.580 دينار 1.500 دينار الجنية المصري 0.2675 دينار 0.2595 دينار الدولار الكندي 3.920 دينار 3.840 دينار الدينار الاردني 6.900 دينار 6.820 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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