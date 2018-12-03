اليوم 03 ديسمبر .. يصادف اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

نيويورك 03 ديسمبر 2018 (وال) – يصادف اليوم الاثنين الموافق 03 ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. (وال – نيويورك) ر ع / هــ ع

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