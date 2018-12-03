انفجار سيارة في باكستان بدون خسائر في الأرواح

تم صباح اليوم ، العثور على سيارة كانت قد سُرقت من مدينة كراتشي الباكستانية أمس، حيث كانت قد انفجرت ليلا في أرض فضاء بمنطقة "سوق خادة".

وذكرت محطة "دون" التليفزيونية الإخبارية أن لقطات الفيديو والصور التي التقطت للسيارة، أظهرت بقايا متفحمة لمركبة مهشمة، كما تم العثور على أسطوانة المحرك التي تخص السيارة، في حالة سليمة.

ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

ومن جانبهم، ذكر مسئولو فرق تفكيك القنابل، أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن لا تشير إلى حدوث انفجار في إسطوانة المحرك بالسيارة. وتحقق الشرطة في الحادث وقد قامت بضبط العديد من إسطوانات الغاز من الأرض الفضاء التي عُثر على السيارة بها.

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