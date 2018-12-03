تأجيل جلسة البرلمان اليوم

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن أعضاء البرلمان لن يعقدوا جلسة اليوم الاثنين. وقال الدرسي إن السبب في عدم عقد جلسة اليوم هو غياب هيئة الرئاسة وكذلك النواب.

ويعقد أعضاء البرلمان جلسات دورية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا انه ماحيانا يتخلفون عن عقد الجلسات.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن النواب اقروا الاثنين الماضي “تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي”.

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