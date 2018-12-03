توقف الرحلات بمطار معيتيقة الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

اعتصم عدد من موظفي مصلحة الطيران المدني بمطار معيتيقة الدولي للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين.

وبحسب الصفحة الرسمية للمطار الرسمية، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، فإن المطار أعلن أن الاعتصام أدى إلى الإعلان عن توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها وكذلك توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية، وتوقف إصدار التصاريح للرحلات الإضافية والعارضة ورحلات غرض الصيانة، إلى جانب توقف الأعمال الادارية، والاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

هدد موظفو المطار، بتصعيد وتيرة تداعيات الاعتصام حال عدم استجابة الموظفين لمطالبهم، والتي قد تسبب تكدس المسافرين في المطارات ومنهم المرضى والمسنين والأطفال.

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