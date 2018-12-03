ماركا: بعد سيطرة استمرت 10 أعوام.. مودريتش يكسر هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

لن يطول الانتظار كثيرا، اليوم يُعلن عن نجم جديد يتوج بالكرة الذهبية بعيدا عن ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليا. وصحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت عن البطل الجديد.

قالت الصحيفة في تقرير نشرته صباح الإثنين، إن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والذي توج بجائزة The Best كأفضل لاعب في العالم والتي تقدم من الفيفا، وكذلك أفضل لاعب في أوروبا، سيفوز أيضا بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول.

وأشار التقرير إلى أن الكرة الذهبية لم تعد حكرا بين النجمين فقط، بل إن ما بدا مستحيلا في الماضي سيصبح ممكنا مساء اليوم، وذلك بعد تتويج مودريتش بالجائزة.

صاحب الـ33 عاما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا وخسر من فرنسا في النهائي ليحقق وهو مرتديا شارة القيادة أفضل إنجاز في تاريخ بلاده منذ كأس العالم 1998 حينما حل ثالثا. كما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن لوكا سيسافر يوم الإثنين إلى باريس ليتوج بالجائزة، وسيفعل ذلك برفقة فلورنتينو بيريز وراؤول جونزاليس وروبيرتو كارلوس وسيرخيو راموس قائد النادي الملكي.

ولم يفز أي لاعب بعيدا عن ميسي ورونالدو بالكرة الذهبية منذ عام 2008، إذ أن آخر لاعب فاز بالجائزة قبلهما هو كاكا نجم ميلان السابق، فيما بعد فاز رونالدو بها 5 مرات، أما ميسي ففاز بها 5 مرات منها 4 على التوالي في الفترة من 2009 وحتى 2012، ومرة وحيدة عام 2015.

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