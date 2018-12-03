بعد التعادل مع يونايتد.. رسميا – ساوثامبتون يقيل مارك هيوز

أعلن نادي ساوثامبتون عن إقالة مدربه مارك هيوز بعد 9 أشهر قضاها مع النادي، وذلك على خلفية ترتيب النادي في الدوري وسوء النتائج.

وجاء بيان النادي الرسمي يقول :”يعلن نادي ساوثامبتون يوم الإثنين عن إقالة مدربه مارك هيوز، وكذلك مارك بوين وإيدي نيدزوفيكي مساعداه”.

وواصل البيان :”نرغب في التعبير عن شكرنا لمارك وطاقمه لكل الجهود التي قام بها مع الفريق خلال فترته معنا”.

وتابع “بدأ البحث من أجل إيجاد مدرب جديد للنادي، وسيتولى كيلفين دايفز مساعد هيوز منصب المدير الفني المؤقت للنادي خلال مواجهة توتنام يوم الأربعاء في ويمبلي”.

وقاد هيوز ساوثامبتون في 27 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 13 مواجهة. وسجل الفريق معه 33 هدفا واستقبل 50 هدفا. وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده مع الفريق في صيف 2021.

وكانت آخر مباراة لهيوز مع ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد والتي تعادل خلالها الفريق بنتيجة 2-2 بعدما كان متقدما بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ14.

ويحتل ساوثامبتون المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا