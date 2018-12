حملة لإزالة السيارات التي تستخدم الأرصفة العامة في طرابلس المركز

انطلقت صباح الأحد لجنة تنفيذ أعمال الإزالة في الفضاء العام ونقطة الحرس البلدي في طرابلس بالإضافة لمكتب التنسيق الأمني و مرور طرابلس في حملة لإزالة السيارات التي تستخدم الأرصفة العامة بعد إخطارهم بضرورة إزالتها وانتهاء المهلة المحددة.

هذا واستهدفت الحملة مناطق عدة داخل البلدية منها طريق السور وجامع القدس وباب العزيزية حيث تم إقفال بعض المعارض وحجز مجموعة من السيارات.

تأتي هذه الخطوة التي قامت بها الجهات الأمنية بعد تعليمات أصدرها عميد بلدية طرابلس المركز بضرورة إزالة السيارات التي تشغل الفضاء العام.

