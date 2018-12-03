اعتقال 17 فلسطينيا في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل اليوم 17 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن بيت لحم والخليل ورام الله وجنين وطولكرم، لافتا إلى أن من بين المعتقلين أسرى محررين.

يأتي ذلك فيما هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية ثلاث منشآت سكنية في قرية "فصائل" بالأغوار الشمالية بحجة البناء دون ترخيص، وفقا لما صرح به رئيس مجلس القرية إبراهيم أبو عوض.

مضيفا أن المنشآت تأوي 10 أفراد أصبح مصيرهم في العراء، منددا بالممارسات الإسرائيلية والمضايقات اليومية للفلسطينيين من هدم وتجريف وتقييد حركة ومصادرة أراض.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يرأسهم عضو الكنيست يهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى من جهة (باب المغاربة) بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.

من جهة أخرى، ندد مدير مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس عبد العظيم سهلب، باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وقال سهلب إن المسجد الأقصى إسلامي خالص ولا يمكن بأي لحظة أن نتراجع عن هذا الثابت، معتبرا الاقتحامات الإسرائيلية اعتداء على قدسية المسجد واستفزازا لمشاعر المصلين ولن تكسب إسرائيل أي حق فى المسجد.

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