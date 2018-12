وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمراً لرئيس وزرائه بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد.

حيث قالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من وزير الداخلية تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل كما طلب من رئيس الوزراء إجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن المحتجين.

كما صرح مصدر بالرئاسة الفرنسية بأن ماكرون لن يتوجه بخطاب إلى الشعب يوم الأحد رغم المطالبات بأن يقدم تنازلات فورية للمتظاهرين، مضيفاً أن فكرة فرض حالة الطوارئ في البلاد لم تكن قيد البحث.

وكان المحتجون قد وجهوا دعوات لماكرون بالاستقالة وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة السترات الصفراء ستنتصر.

The post للمرة الأولى.. رئيس الوزراء الفرنسي يُحاور مُحتجي السترات الصفراء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا