بعد الإعلان عن نتائح الانتخابات النيابية.. حكومة البحرين تُقدم استقالتها

كشف رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة استقالة الحكومة في جلسة استثنائية بقصر القضيبية في العاصمة المنامة صباح الأحد.

حيث أكد رئيس الوزراء رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لينظر في الأمر.

هذا ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر قوله:

“إن استقالة الحكومة تأتي بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملًا بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي”.

