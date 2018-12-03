افحيمة :الثني يتهرب من مواجهة مجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمه، أن الحكومة المؤقتة وقعت في مخالفتين دستوريتين عند إحالتها الميزانية .

وأوضح افحيمة، أن المخالفة الأولى ، تتمثل في القانون الذي ينص على وجوب تقديم الميزانية بداية شهر اكتوبر ، والحكومة المؤقتة تأخرت في تقديمها 25 يوما ، أما المخالفة الثانية ، فهي تقديم الحكومة للميزانية دون إقفال الحسابات ، مضيفا أننا كنواب مسؤولون أمام الشعب عن ذلك.

وأشار افحيمة، بأن الميزانية قدمت للمجلس لأول مرة في شهر ابريل الماضي ، بشكل غير قانوني، مؤكدا بأن المجلس طالب مرات عدة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مرات عديدة الحضور للمجلس لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير الموازنة ، ولكن للأسف الى الآن لم يحضر .

وقال افحيمه أنه يوجد فروقات مقدارها 6 مليارات ما بين ما سلمته الحكومة المؤقتة للبنك المركزي ، وبين الفواتير والسندات المسلمة من قبل الحكومة وفق ديوان المحاسبة، مشيرا بأن الخلل ليس فقط في البرلمان ، وإنما بجميع أجهزة الدولة التي تعيش حالة الفوضى بفعل الانقسام السياسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا