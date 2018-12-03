محمد الامين يكتب :

تساؤلات وتشكيكات إقليمية ودولية وفردية غير بريئة عن احتمالات إخفاق التسوية الليبية في ظل تهاوي أسعار النفط.. لمصلحة من يتم هذا؟

1- تساؤلات وتشكيكات إقليمية ودولية وفردية غير بريئة عن احتمالات قوية بإخفاق التسوية الليبية في ظل التهاوي المستمر لأسعار النفط.. لمصلحة من يتم هذا؟

2- وقف عمل 35 منظمة من المجتمع المدني في سرت لأغراض التنظيم والإشهار وأشياء أخرى.. صحيح أن نشاط الجمعيات والمنظمات تحيط به نقاط استفهام كثيرة.. وأن الحبل متروك على الغارب.. وأن الكثير من هذه الكيانات يجري توظيفها واستغلالها بشكل ينافي كثيرا مقصدها وأغراضها.. لكن هذا ليس كل شيء.. فبصرف النظر عمّا وراء القرار.. وبصرف النظر عن بواطنه،،فإن ظاهره ساذج لأن فوضوية المشهد تجعل من قرار وقف النشاط إضرارا مباشرا بالمستفيدين من عمل الجمعيات والمنظمات خصوصا في ظل الضعف والتشتت في الجهود الحكومية ونقص خدماتها وتفاوتها ومركزيتها الشديدة.. الحقيقة التي يتجاهلها صاحب القرار هو أن من يريد عدم التدخل في ميادينه، عليه أن يملأ موقعه قبل ذلك.. وأن الطبيعة لا تقبل الفراغ.. وأن كثرة المآسي في ليبيا هي ما يجعلها ساحة مفتوحة،، لكن ضعف حكوماتها وفساد حوكمتها هو الذي تردى بحياة الناس وأدى إلى انكشاف الحال فصار تدخل الآخرين ومعوناتهم ومساعداتهم نعمة من السماء لتخفف نقمة أهل الأرض..

3- مائدة بريطانية مستديرة للمساواة بين الجنسين في ليبيا.. الأصابع الشيطانية تتلاعب في النسيج المجتمعي لاختراق منظومة القيم الدينية والعرفية والهدف واضح.. صناعة المزيد من الشقاق والتوترات في المجتمع الليبي واستغلال حالة الفوضى والذهول العام لحقن القيم المنحلّة.. مسميات ملغومة مغلفة بشعارات جذابة وبراقة مغرية لضعاف النفوس والغافلين باطنها سمّ زعاف فيه من كل شرّ بطرف.. شرور الدنيا والآخرة..المساواة بين الجنسين ستتبعها ولا شك أحاديث وسجالات حول حريات أخرى ذات صلة بالشذوذ والهوية والمرجعيات وستجد ليبيا نفسها في انقسام ومفتعل بالخصوص عند كتابة الدستور والقوانين.. هذه بدايات التقسيم القيمي والفكري الفعلي لليبيين..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا