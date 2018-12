ترامب يناقش سباق التسلح مع الصين وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين عن نيته بحث التطورات العسكرية في المستقبل مع نظيريه في الصين وروسيا على أمل إنهاء سباق التسلح مع البلدين، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد يوم من عودته من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين :

”أنا على يقين بأنه، في وقت ما في المستقبل، سأبدأ مع الرئيس شي والرئيس الروسي بوتين.. مناقشة وقف جدي لما صار سباقًا كبيرًا وخارجًا عن السيطرة للتسلح.

يشار أن تصريح ترامب يأتي في الوقت الذي تناقش فيه واشنطن علنًا إمكانية انسحابها من اتفاق تاريخي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا الذي أُبرم في عام 1987، بعد انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقًا.

