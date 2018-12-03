بسبب احتفاله.. الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بسوء السلوك

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بسوء السلوك بعد احتفاله أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد.

ليفربول هزم إيفرتون بهدف قاتل في الدقيقة 96، ليقتحم يورجن كلوب ملعب المباراة محتفلا مع البرازيلي أليسون حارس فريقه.

وعلى الرغم من اعتذار كلوب عن تصرفه، إلا أن الاتحاد الإنجليزي وجه له الاتهام بسوء السلوك.

وما زال أمام كلوب حتى اليوم الخميس للرد على الاتهام.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ38 نقطة.

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