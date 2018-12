صاحب الفترة الرئاسية الأطول.. وفاة رئيس برشلونة التاريخي

توفى جوزيب لويس نونيز رئيس برشلونة التاريخي الأسبق يوم الاثنين عن عمر 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

لويس نونيز هو صاحب أطول فترة رئاسية في برشلونة. تولى رئاسة النادي الكتالوني لمدة 22 عاما بدأت في 1978 وانتهت في 2000.

شخصية رئيسية في تاريخ برشلونة المعاصر، هذا هو الوصف الأفضل لـ نونيز.

بطولة دوري الأبطال الأولى في تاريخ برشلونة كانت في عصر جوزيب لويس. برشلونة بطلا لأوروبا في موسم 1991-92.

ونجح برشلونة في حصد 7 ألقاب دوري إسباني خلال عهد رئيسه التاريخي، إلى جانب 6 ألقاب لكأس ملك إسبانيا و5 ألقاب سوبر إسباني.

حقق 4 بطولات لكأس الكؤوس الأوروبية إلى جانب لقبي السوبر الأوروبي.

FC Barcelona are saddened by the death of Josep Lluís Nuñez, club president for 22 years (1978-2000) and a key figure in the club’s contemporary history. RIP. pic.twitter.com/P8b13skiG1

