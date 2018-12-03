فان ديك يدافع عن محمد صلاح

دافع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول عن محترفنا المصري محمد صلاح بخصوص “تراجع مستواه” وذلك عقب فوز الريدز القاتل أمام إيفرتون.

ليفربول خطف انتصارا قاتلا أمام إيفرتون في الدقيقة 95 عن طريق ديفوك أوريجي بعد خطأ قاتل من حارس الضيوف في لقاء شهد مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح وخروجه في الدقيقة 75 (طالع التفاصيل)

فان ديك تحدث مع صحيفة ميرور ليدافع عن صلاح أمام ما وصفته الصحيفة بـ”انخفاض مستوى محترفنا المصري”، قائلا: “لا أعتقد أن صلاح تراجع مستواه”.

وأضاف “صلاح يقدم أداءً جيدا للغاية ونحن نعرف أننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرة على صنع الفارق وهذا ما رأيناه أمام إيفرتون”.

وواصل “نحن نحتاج لكل عناصر الفريق بسبب صعوبة الفترة المقبلة”.

محترفنا المصري محمد صلاح سجل 9 أهداف خلال مشاركته في 19 مباراة في كافة البطولات مع ليفربول.

في الدوري الإنجليزي، سجل 7 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة.

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