تليجراف: أزبيليكويتا وافق على تجديد تعاقده مع تشيلسي

اقترب سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي من تجديد تعاقده مع الفريق الأزرق ليستمر لفترة أطول في ملعب ستامفورد بريدج.

وذكرت صحيفة “تليجراف” الإنجليزية أن وافق على العرض الجديد المقدم له من نادي تشيلسي وقيمته 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

على أن يكون تجديد التعاقد لنهاية موسم 2022.

أزبيليكويتا البالغ من العمر 29 عاما يعد واحدا من أهم مدافعي الفريق في السنوات الماضية.

ويلعب الدولي الإسباني بقميص تشيلسي منذ عام 2012 وقتما انضم للنادي الإنجليزي قادما من مرسيليا الفرنسي.

في الموسم الحالي لعب أزبيليكويتا مع تشيلسي 18 مباراة في مختلف البطولات صنع خلالهم هدفين.

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