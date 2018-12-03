أبو الغيط يطالب بتبني مبادرات خلاقة لتطوير العمل العربى المشترك

ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط أكد خلال الجلسة أهمية تطوير عمل اللجنة بالشكل الذي يواكب التطورات الجارية في المنطقة العربية، وأيضاً على المستوى الدولي، سواء علي الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، مؤكدا ضرورة تبني أفكار ومبادرات خلاقة تعزز من فعالية منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام شارك أيضاً على هامش جلسة اللجنة في أعمال المنتدي الدولي للتعليم والذي يعقد تحت عنوان "التعليم العالي في الدول العربية : تطوير الجودة وتحفيز العالمية"، حيث أكد أهمية ضمان جودة التعليم العالي بالمنطقة العربية باعتباره قاطرة النهضة المنشودة في مختلف المجتمعات والدول.

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