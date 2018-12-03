انطلاق الفعاليات المصرية ضمن احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية بالمغرب | صور

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونظيرها المغربي محمد الأعرج؛ بمدينة وجدة، شرق المملكة المغربية، الأيام الثقافية المصرية ضمن احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية، التي تقام تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبحضور سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم؛ وسط حضور جماهيري مكثف.

وبدأت الأيام الثقافية المصرية في وجدة بفعاليات ثقافية تبرز الثراء والتنوع الثقافي المصري؛ وتضمنت معرضًا للفنون التراثية التقليدية افتتحه وزيرا الثقافة بالبلدين؛ أعقبه أمسية فنية رائعة قدمتها فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح محمد السادس في مدينة وجدة؛ وأحياها نجوم الفرقة محمد الخولى، ومروة حمدى ومصطفى النجدى ونهاد فتحى، حيث تفاعل معها الجمهور المغربي المتذوق للفن المصري.

وتتضمن الأيام الثقافية المصرية في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية لقاءات مع عدد من المفكرين والأدباء مع نظرائهم المغاربة في ندوات تتناول الثقافة العربية وهويتها؛ وهم د. سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة؛ ود. هشام عزمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية ود. هالة البدري والشاعرة عزة بدر؛ وتدير تلك اللقاءات د. لطيفة المسكيني.

وأعربت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في كلمتها خلال الاحتفال عن اعتزازها بتسليم الشعلة من مدينة الأقصر عاصمة الثقافة العربية والعاصمة التاريخية للعالم؛ الي مدينة وجدة المغربية الجميلة؛ وسعادتها بحضور افتتاح وجدة عاصمة الثقافة المغربية؛ مؤكدة عمق التعاون الثقافي المصري – المغربي، ودور الفن والثقافة المصرية في تشكيل الوجدان الثقافي المغربي..

من جانبه أكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي حرص بلاده علي أن تكون مصر هي ضيف الشرف في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية؛ من خلال الأيام الثقافية المصرية التي تتيح للجمهور المغربي في المدينة والجهة الشرقية للمغرب الاطلاع عن قرب على عراقة وتنوع الثقافة المصرية؛ مشددا علي عمق الروابط الثقافية التي تربط البلدين؛ ودور الثقافة والفن المصري في المكون الثقافي المغربي.

وفي ختام الاحتفال تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين المصري والمغربي؛ وأقام والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي؛ مأدبة عشاء تكريما للوفد المصري المشارك في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية؛ بحضور سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم وزوجته السيدة منى البغدادي.

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