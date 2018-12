بعد سماح التحالف العربي بنقل جرحى الحوثيين.. محادثات سلام جديدة حول اليمن في السويد

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر من الأمم المتحدة قوله إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارثن جريفيث وصل إلى صنعاء الاثنين لمرافقة مفاوضي جماعة الحوثي إلى السويد، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة اليمنية إنها ستسمح للحوثيين بالمشاركة في أول جولة من المحادثات منذ عام 2016.

يأتي ذلك بعد أن وافق التحالف العربي الذي تقوده السعودية على نقل جرحى من الحوثيين للعلاج في الخارج مما مهد الطريق لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال التحالف في بيان إنه وافق على الإجلاء لدواع إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد، التي من المقرر أن تتركز كذلك على تشكيل هيئة حكم انتقالية.

وقال مسؤول من الحوثيين لرويترز إن وفدهم قد يسافر مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء، وإضافة إلى طلب نقل الجرحى، طلب الحوثيون ألا يفتش التحالف الطائرة التي ستقل الوفد للمحادثات.

هذا ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الأربعاء بعد أن قام جريفيث بزيارات متعددة بين جميع الأطراف لمحاولة إنقاذ جولة سابقة انهارت في سبتمبر الماضي بعد أن رفض الحوثيون الحضور.

