مصر تفتتح معرضا دوليا للسلاح

القاهرة-العنوان

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الإثنين أول معرض للأسلحة في القاهرة، حسب ما نقل التلفزيون المصري.

وتنظم مصر، والتي تمتلك واحدا من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (ايدكس – 2018) بمشاركة حوالى 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقام السيسي وبارلي بقطع الشريط الافتتاحي للمعرض، ثم قاما بجولة بحضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، وفقا للتلفزيون.

وقال وزير الدفاع المصري محمد زكي في تصريحات للصحافيين “نسعى لامتلاك القوة ودحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام”.

ومن ناحيته قال وزير الانتاج الحربي المصري محمد العصار إن “المعرض يعبّر عن قوة مصر والبلدان المتقدمة هي التي تنظم المعارض الدفاعية”.

وأضاف “ونحن نطور انتاجنا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية سواء من اوروبا أو أميركا او روسيا أو الصين أو كوريا وبالتالي ننتج منتجات ذات جودة عالية من الممكن أن تنافس في السوق العالمي”.

وفي بيان صادر عن الرئاسة المصرية قال المتحدث باسم الرئاسة بسّام راضي إن لقاء بارلي والسيسي “شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل مكافحة الإرهاب والحد من خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى”.

وكانت بارلي قد قالت في بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية إن “هذه التبادلات ستؤكد التعاون الثنائي الكبير بين مصر وفرنسا”.

كما التقت بارلي بعض ممثلي الشركات الفرنسية المشاركة في المعرض والتي تجاوز عددها 30 شركة ثم ستتوجه الثلاثاء إلى الكويت.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وباريس تطورا كبيرا خصوصا منذ الفترة التي كان فيها جان-إيف لودريان وزيرا للدفاع خلال ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند والتي تمت خلالها العديد من صفقات السلاح بين البلدين.

وعززت مصر منذ العام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال، وفرقاطة متعددة المهام من طراز “فرام”، وصواريخ قيمتها نحو 5,2 مليارات يورو، الى جانب حاملتي مروحيات من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.

وقبل شهرين اتهمت منظّمة العفو الدولية فرنسا و11 بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة “تُستخدم في عمليّات قمع دامية” ضدّ مدنيّين.

وأكّدت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، أنّ فرنسا تقوم بـ”انتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “معدّات عسكريّة استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015”.

وردّت بارلي على هذه الاتهامات “نحن لا نفعل أيّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا.. نحن نحترمها”.

المصدر-وكالات

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