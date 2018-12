البعثة الأممية تبحث أهداف الملتقى الوطني مع شخصيات من بنغازي

في إطار الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده المدة القادمة برعاية الأمم المتحدة ناقشت نائبة المبعوث الخاض للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية في بنغازي⁩ الاثنين أهداف ⁧الملتقى.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الرسمي أن وليامز استمعت خلال اللقاء إلى التوصيات التي تم عرضها من قبل الحضور.

هذا واجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بنغازي مع مجموعة من المحاميات والناشطات.

وبحثت وليامز توقعات الحضور بشأن الملتقى الوطني بما فيها الاستحقاقات الدستورية والتشريعية والانتخابية، وأهمية السرعة بتوحيد مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية، بحسب البعثة.

