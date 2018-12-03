طائرة رئاسية تنقل جثمان بوش الأب إلى واشنطن.. ووضعه في الكونجرس لمدة يومين | صور

بدأ الوداع الأخير للرئيس الأمريكي الراحل، جورج بوش الأب، الإثنين، بعد نقل جثمانه على متن طائرة "ايرفورس وان" الرئاسية من تكساس إلى واشنطن، حيث سيسجى في القاعة المستديرة في مبنى الكونجرس لإتاحة الفرصة للأمريكيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وتوفي جورج بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، الجمعة، عن 94 عاما، في منزله في هيوستن.

وقال صديقه ومستشاره جيمس بيكر، الأحد، على شبكة إيه.بي.سي، إنه "توفي بسلام".

وسيتم تكريم بوش -الرئيس الوحيد الذي تولى ابنه الرئاسة في حياته – لمدة أربعة أيام في واشنطن وفي تكساس حيث سيدفن الخميس.

وستتوج مراسم تكريمه الأربعاء، بجنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية – لتكون أول جنازة رئاسية منذ وفاة الرئيس الأسبق جيرالد فورد في 2006.

وكان بوش طياراً عسكرياً أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، وكان نائب الرئيس رونالد ريجان، قبل أن يفوز بالرئاسة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب – الذي تصادم مع عائلة بوش مرارا – الأربعاء، يوم حداد رسمي، وقال، إنه سيشارك في الجنازة.

وكتب ترامب على تويتر "أتطلع لأكون مع عائلة بوش للتعبير عن احترامي للرئيس جورج بوش".

مراسم التكريم

ونقل جثمان بوش على متن طائرة الرئاسة من طراز بوينج 747، والتي أمر ترامب بإرسالها من هيوستن إلى قاعدة أندروز العسكرية في مريلاند، على أن تبدأ مراسم الحداد عند الساعة 16,30 بتوقيت جرينتش، الإثنين، بوصول الجثمان.

وتقليدياً تعرف الطائرة باسم "ايرفورس وان" عندما يكون الرئيس الحالي على متنها.

وكتب المتحدث باسم العائلة جيم ماكغارث "يوم جميل في تكساس.. الرؤية غير محدودة.. سيدي الرئيس" في اقتباس لعبارة كان يحبها الرئيس بوش إبان عمله في سلاح البحرية، والتي استخدمها أفراد عائلته وأصدقاؤه لنشر خبر وفاته.

وقف جورج بوش الابن – الرئيس الـ43 للولايات المتحدة – وأقارب وأحباء الرئيس الراحل، واضعين أيديهم عل قلوبهم أثناء نقل الجثمان المغطى بالعلم الأمريكي، قبل أنّ يستقل أفراد العائلة الطائرة إلى واشنطن.

وبعد كلمة يلقيها نائب الرئيس مايك بنس، سيسجى جثمان بوش في مبنى الكونجرس من مساء الإثنين حتى صباح الأربعاء، يحيط به حرس الشرف على مدار الساعة.

ويتوقع أن يتدفق الآلاف على مبنى الكونجرس لإلقاء النظرة الأخيرة على بوش.

وبعد ذلك سيتم نقل النعش إلى الكاتدرائية لإقامة قداس الجنازة الأربعاء، وهو الرابع الذي يقام هناك لرئيس سابق.

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة عشرات القادة الأجانب بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وشخصيات أمريكية.

وقال رئيس الوزراء الكندي السابق، بريان مولروني، لصحيفة بوليتيكو، إنه سيلقي واحدة من الكلمات خلال جنازة الرئيس الراحل بناء على طلبه.

وبعد ذلك سيتم نقل النعش جوا إلى هيوستن، حيث سيسجى جثمانه في كنيسة سانت مارتن التي ترتادها عائلة بوش منذ عقود، حتى قداس الجنازة يوم الخميس.

وبعد ذلك سيتم نقل الجثمان بالقطار لدفنه في مكتبة جورج بوش الرئاسية في كولدج ستيشن في تكساس.

وسيدفن بوش إلى جانب زوجته باربرا التي توفيت في أبريل، وابنتهما روبن، التي توفيت بعد إصابتها بسرطان الدم في سن الثالثة.

شهادات الأصدقاء

انضم بيكر، الذي عمل وزيرًا للخارجية في عهد بوش، إلى آخرين في الإشادة ببوش على شاشات التليفزيون، الأحد.

ووصفه بيكر، بأنه "أفضل رئيس خدم لولاية واحدة" في إشارة إلى أكبر إخفاقات بوش السياسية بعد أن خسر انتخابات 1992 لصالح بيل كلينتون.

وأكد بيكر نجاحات صديقه في السياسة الخارجية: إدارته لإنهاء الحرب الباردة، والتفاوض على معاهدتين لخفض الأسلحة النووية، وحشد تحالف دولي لإخراج القوات العراقية من الكويت في حرب الخليج الأولى.

وقال كولن باول، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال تلك الحرب، إنه كان واثقا من قيادة بوش لأنه "كان يعرف ما هو القتال. وكان يعرف ما هو معنى موت الناس.. وأراد تجنب حرب".

وعانى الرئيس السابق لسنوات من مرض باركنسون الذي أقعده على كرسي متحرك، وكان يُنقل إلى المستشفى مرارًا، خصوصًا بعد وفاة زوجته باربرا.

وقال بيكر لشبكة إي بي سي، إن الأمور أخذت منحى إلى الأسوأ الأسبوع الماضي.

وأضاف، أنه عندما أخبر أحد مساعدي بوش الرئيس السابق، أن بيكر يزوره الجمعة "استفاق وفتح عينيه. ونظر إلي وقال مرحبا بيكر. إلى أين نحن ذاهبون".

وقال إنه رد عليه قائلًا "نحن ذاهبون إلى الجنة".

ورد بوش "جيد. هذا هو المكان الذي أريد أن أذهب إليه".

وقال بيكر، إن كلمات بوش الأخيرة كانت في ختام مكالمة هاتفية مع ابنه جورج، حيث قال "وأنا كذلك أحبك".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا