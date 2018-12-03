الكرملين: المصافحة الحارة بين بوتين ومحمد بن سلمان تدل على العلاقات القوية بينهما

أثارت المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش فعاليات قمة العشرين بالأرجنتين، لغطا في أعقاب القمة، وأدت إلى موجة من الاستنكار من جانب المنتقدين في وسائل الإعلام الأمريكية.

ويذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى مستوى متردي بالنسبة لفترة ما بعد الحرب الباردة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المصافحة تعد مثالا على "العلاقات الشخصية الطيبة بين بوتين ومحمد".

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الرسمية، أن العلاقات القوية بين بوتين ومحمد تسهل التعاون على "أساس من المنفعة المتبادلة".

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