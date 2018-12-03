الهاتريك الثاني في التاريخ.. مورديتش يتسيد العالم بـ الكرة الذهبية

الأفضل في أوروبا؟ الأفضل في العالم؟ جائزة الكرة الذهبية؟ كلهم في عام 2018 ذهبوا إلى لاعب واحد فقط.. لوكا مودريتش.

قائد منتخب كرواتيا ولاعب ريال مدريد يتوج بالكرة الذهبية رسميا ودولاب بطولاته يواصل تزينه بجائزة جديدة.

وأصبح مودريتش هو أول لاعب ينهي سطوة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبا برشلونة ويوفنتوس على الجائزة منذ عام 2008 سواء كان ذلك في جائزة الأفضل وحدها أو جائزة الكرة الذهبية أو حتى حينما اندمجت الجائزتين سويا.

وتوج مودريتش الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي رفقة ريال مدريد، قبل أن يصنع التاريخ في كأس العالم ويقود منتخب بلاده كرواتيا لبلوغ النهائي للمرة الأولى قبل الهزيمة أمام فرنسا.

وبناء على أدائه الرائع مع كرواتيا ظفر مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

ذلك قبل أن يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا في شهر أغسطس الماضي وبعد ذلك بشهر واحد فقط حصد جائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبعد مرور ثلاثة أشهر الآن يتمم لوكا عامه الرائع بحصد جائزة الكرة الذهبية ليصبح أول كرواتي في التاريخ يظفر بها.

وفي عام 2018 شارك مودريتش مع ريال مدريد في 43 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية آخرين.

أما في كأس العالم في روسيا شارك في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

وفي الموسم الجاري شارك مع ريال مدريد في 19 مباراة حتى الآن وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

الهاتريك الثاني في التاريخ

بدأت جائزة بالون دور في عام 1956 وفي عام 1991 استحدث الفيفا جائزة لاعب العام.

ومنذ عام 1991 وحتى 2010 نجح 12 لاعبا في الجمع بين الجائزتين من أصل 19 عاما.

ومنذ عام 2010 وحتى 2015 اندمجت جائزة الكرة الذهبية مع جائزة لاعب العام من الفيفا وانفصلا في 2016.

وفي عام 2016 و2017 كان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي ومنتخب البرتغال والسابق لريال مدريد هو اللاعب الوحيد الذي جمع بين الجائزتين.

هذا بالإضافة لحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

والآن أصبح مودريتش هو ثاني لاعب في التاريخ يحصد الثلاث جوائز الأفضل في أوروبا والعالم “ذا بيست” والكرة الذهبية.

2018 هو عام لوكا مودريتش بامتياز.

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