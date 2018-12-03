مودريتش: أحاول الاعتياد على ما يحدث لي.. الآن علي العمل لأثبت أحقيتي بكل شيء

“منذ أن كنت طفلا كنت أحلم باللعب لناد كبير وأفوز بالكرة الذهبية، يا لها من أحلام تحققت” هكذا علق لوكا مودريتش عقب تتويجه بالكرة الذهبية.

وتفوق لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا على كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان نجمي يوفنتوس وأتليتكو مدريد ليحصد الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

وتحدث مودريتش عقب حصده الجائزة قائلا: “أتوجه بالشكر لكل زملائي في ريال مدريد وكرواتيا وعائلتي”.

وواصل “منذ أن كنت طفلا كنت أحلم باللعب لناد كبير والآن أنا في ريال مدريد وأفوز بالكرة الذهبية ونجحت في ذلك يا لها من أحلام تحققت”.

وتابع “عام 2018 كان كالحلم وأن أتوج بالجائزة بعد الاستثنائيين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فهذا أمر رائع”.

وأردف “أحاول الاعتياد على تلك اللحظات وأن أدرك إنني أصبحت جزءا من الاستثنائيين الذين فازوا بالجائزة”.

وأتم اللاعب الكرواتي “أقول دائما أن أفضل الأشياء لا تأتي بسهولة وأنا سأواصل العمل لكي أثبت إنني أستحق كل ذلك”.

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