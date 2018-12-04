نوري المالكي يستقبل سفير مصر في العراق

استقبل نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية السابق، وزعيم ائتلاف دولة القانون، بمكتبه ببغداد، اليوم الإثنين، السفير علاء موسى، سفير مصر بالعراق.

وقال بيان صادر عن مكتب المالكي، إنه جرى خلال اللقاء "بحث مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، موضحًا أن المالكي أكد للسفير المصري حرص العراق على تجنيب المنطقة من حالة عدم الاستقرار والاستقطاب التي تشهدها حاليا"، مؤكدا على "أهمية تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي، وتكثيف آليات التنسيق من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة".

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