أعلنت مؤسسة ولي العهد الأردني، عن إطلاق أول قمر اصطناعي أردني مصغّر للفضاء ضمن مبادرة مسار.

ويحمل القمر الاصطناعي الأردني المصغّر، الذي يدور حول الكرة الأرضيّة على ارتفاع 600 كم فوق سطح الأرض، اسم جي واي 1تخليداً لذكرى الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي الأردني لتحقيق أهداف تعليمية بحثية بالدرجة الأولى، كما سيقوم بمهمّة الترويج السياحي للمملكة من خلال بث صور عن الأماكن السياحية والتراثية، والاتصال اللاسلكي مع المحطات الأرضية حول العالم.

ووفقا لوكالة بترا، سيقوم القمر الاصطناعي ببث رسالة سلام صوتية مسجلة بصوت الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موجهة للعالم بحيث ستكون متاحة للاستقبال من قبل جميع المستقبلات الأرضية في العالم.

وأضافت "بهذه الخطوة دخل الأردن عالم تصميم وتنفيذ الأقمار الصناعيّة".

وجرى إطلاق القمر الاصطناعي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا