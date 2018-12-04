جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب يصل واشنطن تمهيدا لإقامة جنازة رسمية

وصل نعش مغطى بالعلم الأمريكي يحمل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج إتش دبليو بوش (الأب)، يوم الإثنين، إلى واشنطن، قادما من تكساس، حيث من المقرر أن تقام مراسم جنازة رسمية يوم الأربعاء من هناك.

وتم نقل النعش من "قاعدة أندروز" إلى مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث سيسجى جثمان بوش لإلقاء النظرة الأخيرة عليه حتى تشييع جنازته الرسمية يوم الأربعاء.

وشوهد أعضاء سابقون في الحكومة ممن خدموا في عهد الرئيس الحادي والأربعين، الذي توفي يوم الجمعة، عن عمر يناهز 94 عاماً، يغادرون طائرة 747، التي تقوم أحيانًا بمهام الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، يليهم أفراد عائلة بوش، بما في ذلك ابنه جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعين.

ولدى وصول الجثمان، عزفت فرقة عسكرية نشيد "هيل تو ذا شيف"، وهو النشيد التقليدي الذي يتم عزفه مع الرؤساء الأمريكيين، إلى جانب إطلاق قذيفة مدفعية تكريما للجثمان.

وبدأت مراسم تأبين الرئيس الأسبق، الذى عاصر نهاية الحرب الباردة، في وقت سابق من يوم الإثنين في هيوستون.

وأوقف عدد من الأشخاص سياراتهم على طول الطريق، وتوقفوا مع مرور الموكب الذي يحمل نعش بوش، واصطف مئات آخرون لرؤية نعش الرئيس الأسبق في رحلته الأخيرة إلى واشنطن.

وسوف يُسمح للجمهور بإلقاء نظرة الوداع على بوش، ابتداءً من الساعة 0730 من مساء الإثنين، بالتوقيت المحلي (0030 من صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس دونالد ترامب، وعدد من الرؤساء السابقين، وكبار السياسيين، الجنازة الرسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية صباح الأربعاء.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "أتطلع إلى أن أكون مع عائلة بوش لتأبين الرئيس جورج بوش".

وسيعاد جثمان بوش إلى تكساس يوم الخميس، لدفنه إلى جانب زوجته باربارا، التي توفيت في نيسان/أبريل الماضي.

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