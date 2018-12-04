السيسي: نركز على دعم الجيش الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وتناول اللقاء الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس المصري تركيز جهود بلاده على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا «الشقيقة»، وهو ما يمثل تمهيداً لعقد «الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة، وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي»، بحسب بيان الناطق باسم الرئاسة على الفيسبوك.

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