حقيقة إجتماع السراج بحفتر فى الأردن

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، إن أزمة الديون الليبية للمستشفيات الأردنية في طريقها للحل خلال شهر ديسمبر الجاري.

السراج أكد في تصريح حاص لقناة “المملكة الأردنية ” على إنجاز عمل هام في ملف الصحة من بينها تسوية الديون العالقة للمستشفيات والمصحات الأردنية، موضحاً بأنه سيتم البدء بتسوية الدفعات لهذه المستشفيات بالإضافة إلى تعزيز التعاون في ملف الصحة بين البلدين.

وأضاف السراج بأن الأردن قطعت شوطاً كبيراً في قطاع الصحة وتطويرها وبناء كوادره حيث كانت الفكرة في كيفية الإستفادة من نجاحات المملكة في تطوير قطاع الصحة بليبيا والإستفادة من الخبرات.

ونفى رئيس المجلس الرئاسي لقائه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالعاصمة الأردنية عمان ،مؤكداً بأن أخر لقاء جمعه به كان في مؤتمر باليرمو بإيطاليا.

السراج شدد على ضرورة لقاء جل الأطراف الليبية لحل الأزمة الليبية عبر طاولة الحوار كونها المكان المناسب لطرح أوجه الخلاف والإتفاق بين الأطراف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا