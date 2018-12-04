استئناف رحلات الخطوط الأفريقية إلى مطار اسطنبول الأحد القادم

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية ، أمس الإثنين عن استئناف رحلاتها من المطارات الليبية إلى مطار اسطنبول بتركيا بداية من الأحد القادم 9 من ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة بأن رحلاتها ستكون بواقع ست رحلات اسبوعيا بحيث تكون يومي الاحد والثلاثاء من مطار معيتيقة، ويومي الإثنين والاربعاء من مطار مصراتة، فيما ستكون الأحد والاربعاء من مطار بنينا ببنغازي. ودعت الشركة المسافرين بمراجعة مكـاتب الخطوط الأفريقية للاستفسار عن الحجوزات والأسعــار خلال أيام و أوقات العمل الرسمية.

ويأتي استئناف رحلات الخطوط الافريقية الى مطار اسطنبول بعد تعليقها بداية أكتوبر الماضي بسبب إلتزامات على الشركة لصالح المطار.

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