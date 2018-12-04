افحيمه يوضح حقيقة المادة الثانية من التعديل الدستوري

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح افحيمه على ثقة البرلمان في قدرة ما يسمى مجلس الدولة على التغلب على الأصوات الهدامة بداخله و التي استطاعت طوال فترة الأزمة أن تغذي الصراع من اجل استمرار حالة الانقسام.

جاء ذلك في بيان توضيحي نشره على صفحته على فيسبوك بخصوص المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر .

وقال افحيمه “قطعا للطريق أمام كل اولئك المستفيدين من استمرار الفوضى الناجمة عن الانقسام السياسي و توضيحا للبس الذي حصل في فهم المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الذي اقره مجلس النواب مؤخرا بناء على الاتفاق الذي تم بين مجلسي النواب و الدولة بشأن اعادة هيكلة و تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وفقا للاتفاق السياسي المعدل لهذا الغرض بعد تضمينه للإعلان الدستوري.. فإنه بالنظر إلى الدباجة في التعديل الدستوري الحادي عشر نجد أن هذا التعديل تأسس على ثلاثة امور و هي وفقا لما جاء في دباجة القرار الذي جاء فيه أنه ” بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 اغسطس 2011وتعديلاته، وعلى ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار بين مجلس النواب و مجلس الدولة الاستشاري، وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 2018/11/26 م ” في الفقرة الثانية من الدباجة اعلاه نجد أن مجلس النواب اسس قراره على ما تم الاتفاق عليه بينه وبين مجلس الدولة وهذا يدحض الفهم الخاطئ للمادة الثانية من التعديل الحادي عشر الذي يريد البعض ترسيخه في الأذهان من اجل خلق ازمة جديدة بين المجلسين بعد أن وصلا إلى هذا التوافق الغير مسبوق حول وحدة الهدف المتمثل في توحيد المؤسسات تحت سلطة تنفيذية موحدة وقوية تبسط نفوذها على كامل التراب الوطني”

وحذر افحيمة من أن دق الاسافين بين المجلسين لا و لن يخدم المصلحة العامة بل سوف يزيد الأمر سوء و سوف يؤجج صراعا جديدا و يذكي نار فتنه جديده قد تستمر لفترة طويلة لن نتمكن من الخروج منها في وقت قريب”

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب وضح بأن المقصود بالمادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر هو السلطة التنفيذية و ما تبعها من اجسام تشكلت بناء على قراراتها .. و علل ذلك لكونها لم تنل ثقة مجلس النواب و بالتالي فهي بالفعل سلطة غير قانونية و مخالفة للإعلان الدستوري بل و مخالفة حتى للاتفاق السياسي”

وأكد أن “المرحلة تتطلب الكثير من الحكمة و الروية و عدم التسرع في اتخاذ القرارات المبنية على ردود الافعال الغير مدروسة و الناجمة عن فهم خاطئ لأفعال الاخر او ربما افضل ما يقال عنه انه فهم ناقص او غير مكتمل” .

وختم توضيحه بالتأكيد على ثقتهم فيما يسمى مجلس الدولة قائلا “نثق في قدرة –ما يسمى- مجلس الدولة على أن يتغلب على الأصوات الهدامة بداخله و التي استطاعت طوال فترة الأزمة أن تغذي الصراع من اجل استمرار حالة الانقسام .. تماما كما استطاع مجلس النواب التغلب عليها و تجاوزها و اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة رغم معارضة هؤلاء”

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