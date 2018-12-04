ماذا تختار .. الجنوط المصنوعة من الألومنيوم أم الحديد

ايوان ليبيا – وكالات :

الجنوط من الأجزاء الهامة بالسيارة والتي يتوقف عليها نسبة الأمان أثناء القيادة، كما أنها من أهم العناصر التي يكتمل من خلالها الشكل الجمالي للسيارة من الخارج ، لذلك يحرص الكثيرون على اقتناء أفضل الأنواع من هذه القطع بسيارتهم، ومع تعدد الأنواع ، يحتار الكثيرون في اختيار الأفضل، فيوجد منها ما هو مصنوع من مادة الألومنيوم ، ويوجد منها ما هو مصنوع من الحديد الصلب .

في التقرير التالي ، سنلقي الضوء على الفروق الجوهرية بين جنوط السيارات المصنوعة من مادة الألومنيوم ، والأخرى المصنوعة من الحديد، فقط من خلال هذا السطور التالية :

الجنوط الألومنيوم أخف وزناً من المصنوعة من الصلب :

من اهم الفروق التي تميز الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم عن نظيرتها المصنوعة من الحديد الصلب هو تلك المصنوعة من الألومنيوم تعد أخف وزناً من الجنوط المصنوع من الحديد ، وهذا ما أوضحته الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة مشيرة إلى أن الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم هي الأقل وزناً، الأمر الذي ينعكس على تقليل الوزن الإجمالي للسيارة، بالتالي انخفاض معدل استهلاك السيارة للوقود، وبالتالي الحد من الانبعاثات الضارة الصادرة نتيجة لذلك، وعلى الصعيد الآخر ، فقد ساعد التطور التكنولوجي على تطوير الجنوط المصنوعة من الحديد الصلب ايضاً بحيث أصبح أقل سُمك الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على وزن السيارة والتقليل منه بدرجة كبيرة، حتى أصبح هناك بعض الجنوط المصنوعة من الحديد الصلب أصبحت أقل وزناً من الجنوط المصنوعة من الألومنيوم .

تتيح إمكانية التحكم في مستوى ارتفاع السيارة :

كما تتميز الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم بأنها تتيح إمكانية التحكم في معدل ارتفاع السيارة أو انخفاضها بعكس تلك المصنوعة من الحديد الصلب، وهذا ما صرحت به الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، وأضافت أن تحميل السيارة بأوزان زائدة يؤثر سلباً على محاور السيارة وممتصات الصدمات، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على معدل ثبات السيارة أثناء القيادة، وهنا تظهر مسئولية نظام التحكم في مستوى ارتفاع السيارة، والذي تتلخص مهمته في توزيع الأوزان الموجودة أثناء تحميل السيارة بشكل أوتوماتيكي على كافة أجزائها، كما تقوم المستشعرات الكهربائية في السيارة برصد كل حمل ومعادلة فارق الوزن بين محوري السيارة ، الأمر الذي يزيد من نسبة أمان السيارة أثناء القيادة ، وهذا الأمر متاح فقط في الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم

التلاعب بعداد السيارة عبر الهواتف الذكية :

على الصعيد الأخر، فنجد أن الجنوط المصنوعة من الألومنيوم تتيح إمكانية التلاعب بعداد السرعات في السيارة عبر تطبيق ذكي يتم تحميله من على الأنترنت ، يمكن من خلاله أن يقوم صاحب السيارة بالتقليل من المسافة التي قطعتها السيارة ، الأمر الذي ينعكس على زيادة سعرها ، وذلك بعد ان انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي توضح كيفية القيام بهذا الأمر من خلال تطبيق ذكي ، وهذا الأمر يمكن لأن يحدث في حال استخدام الجنوط المصنوعة من الالومنيوم

الجنوط الألومنيوم تقلل من استهلاك الوقود :

حيث أكدت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة أن بفضل أن الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم أخف وزناً بالمقارنة بنظيرتها المصنوعة من الحديد ، فان استخدام هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على التقليل من معدل استهلاك السيارة للوقود في السيارة.

أيهما افضل الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم أم المصنوعة من الحديد ؟

يجيب على هذا التساؤل أحد المتخصصين مؤكد على أن استخدام الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم يعد مثالي في المدن والأماكن التي تخلو من الحفر او التكسرات ، أما في حال القيادة على طرق غير مستوية ، فتعد الجنوط الحديدية هي الأفضل والأكثر أماناً .

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