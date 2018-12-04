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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.820 دينار 4.770 دينار
اليورو 5.310 دينار 5.230 دينار
الجنية الاسترليني 5.920 دينار 5.840 دينار
الليرة التركية 0.900  دينار 0.820 دينار
الدينار التونسي 1.530 دينار 1.450 دينار
الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار
الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار
الدينار الاردني 6.570 دينار 6.490 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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