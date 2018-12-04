ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.820 دينار 4.770 دينار اليورو 5.310 دينار 5.230 دينار الجنية الاسترليني 5.920 دينار 5.840 دينار الليرة التركية 0.900 دينار 0.820 دينار الدينار التونسي 1.530 دينار 1.450 دينار الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار الدينار الاردني 6.570 دينار 6.490 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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