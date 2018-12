الرئاسة الفرنسية تكشف تفاصيل عن لقاء ماكرون وابن سلمان

بعد أيام من تداول وسائل الإعلام تساؤلات وترجيحات بشأن تفاصيل الحوار الذي دار بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة G20 في بوينس آيرس، كشفت متحدثة باسم الرئاسة الفرنسية عن بعض تفاصيل الحوار.

وقالت المتحدثة التي لم يكشف عن اسمها في حديث إلى شبكة CNN إن الزعيمين كانا يتحدثان عن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، والأزمة في اليمن وأسعار النفط.ولم تشرح المتحدثة باسم الرئاسة الفرنسية أي تفاصيل إضافية حول الحوار الذي جمع بينهما عند دخولهما القاعة الرئيسية ولم يستمر أكثر من 5 دقائق.

وكان ماكرون، قد أعلن في مؤتمر صحفي في الأرجنتين بالتزامن مع ختام فعاليات قمة مجموعة العشرين، السبت، أنه أبلغ ابن سلمان رسالة حادة، كموقف أوروبي من جريمة مقتل خاشقجي

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي: “قلت له (محمد بن سلمان) بصرامة، أننا (الدول الأوروبية) نرغب في معرفة كل الحقائق بوضوح في واقعة خاشقجي، وأننا نحتاج إلى تحقيق دولي موثوق به”.

وأضاف: “أملنا أن تكون نتائج التحقيقات ذات مصداقية على المستوى الدولي، وأن تكون هناك آليات تعاون تضمن الشفافية”.

كما أشار إلى الحاجة إلى مشاركة دولية في التحقيقات بجريمة مقتل الصحفي السعودي.

وتابع: “أتمنى أن يستجيب (للمطالب الأوروبية) في أقرب وقت”.

وذكر ماكرون أنه أكد لولي العهد السعودي، خلال لقائهما رغبة الدول الأوروبية في إيجاد حل سياسي في أقرب وقت في اليمن، إضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية.

