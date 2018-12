قال جهاز الاستخبارات السويدي حسب تقرير لوكالة الأنباء السويدية، إن 100 سويدي في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، لا زالوا موجودين في الشرق الأوسط.

وأوضحت سلطة الاستخبارات أن الباقين يصرون على القتال حتى النهاية، أو الانتقال لمناطق حرب أخرى للقتال فيها.

ولا تزال حقيقة مكان وجود هؤلاء السويديين وطريقة حياتهم ضمن داعش، مجهولةً، بعد أن توقع جهاز الاستخبارات عودتهم إلى بلادهم بمجرد انهيار التنظيم، وهو ما لم يتحقق.

ونقلت الإذاعة السويدية اليوم الإثنين، عن جهاز الاستخبارات أنه يرجح وجود سببين وراء بقاء أعضاء داعش هناك: الأول هو صعوبة العودة إلى السويد، في ظل احتمال وجودهم منعزلين في جيوب متناثرة في الصحراء.

أما السبب الثاني، فهو احتجاز عدد كبير منهم من قبل القوات الكردية في سوريا والعراق.

The post 100 سويدي في صفوف تنظيم داعش الإرهابي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا