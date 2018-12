الحكومة اليمنية تبرم اتفاقاً لتبادل الأسرى مع “الحوثيين”

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الحكومة الشرعية في اليمن، أبرمت اتفاقاً لتبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي.

وقال اليماني، اليوم، إنه “مرت قرابة ثمانية إلى تسعة أشهر ونحن نعمل على هذا الملف، وهو من ملفات إجراءات بناء الثقة. مصائر عشرات الآلاف من سكان اليمن مرتبطة بهذا الملف”.

وأضاف: “عملنا بشكل مستمر مع الطرف الانقلابي خلال هذه الفترة، وتوصلنا إلى الاتفاق”.

وتابع: “الاتفاق رغم التوقيع عليه يحتاج إلى ضامن دولي، ونقصد بذلك الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص والأمم المتحدة”.

