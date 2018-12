ماكرون يؤجل زيارة إلى صربيا بسبب الاحتجاجات

أعلن الرئيس الصربي أن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجل زيارة مقررة لصربيا بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق في فرنسا، اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، ضد زيادة الضرائب.

وقال ألكسندر فوتشيتش إن ماكرون طلب تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أسابيع “بسبب الوضع في فرنسا”.

ولم يرد قصر الإليزيه على طلب للتعقيب على النبأ.

هذا وقد دعى الرئيس الفرنسي،ايمانويل ماكرون لاجتماع أزمة في الإليزيه الليلة بحضور عدد من الوزراء لبحث خيارات الخروج من الأزمة في فرنسا.

