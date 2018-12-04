جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق حملة لكشف الأنفاق على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إطلاق حملة "درع الشمال" على الحدود الشمالية، المتاخمة للبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الحملة تهدف إلى ما وصفه بـ"كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع تويتر، إن "كشف حفر أنفاق حزب الله جاء قبل أن تشكل تهديدا فوريا لمواطني إسرائيل"، بحد تعبيره.

واعتبر المتحدث أن هذه الأنفاق تشكل "خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية، كما تشكل دليلا آخر على الخروقات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله"، بحد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا