إجتماع للتنسيق بين المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد أمس الإثنين إجتماعاً لمناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة لسنة 2019 بليبيا وبحث وضع إستراتيجية عمل للمنظمات المعنية بملف الهجرة وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق سبل إيجاد حلول جذرية لتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة الليبية والعمل على إقامة التنمية المستديمة في الدول المصدرة للمهاجرين وذلك للحد منها.

وحضر الإجتماع عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الفنية ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا وسفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا وممثل عن الإتحاد الأفريقي والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا والمعنية بملف الهجرة غير الشرعية ومدراء الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية ورئيس قسم المنظمات بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الهجرة.

وأكد الشيباني على ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة لكي تلائم الظروف الإنسانية للمهاجرين وضرورة تأهيل وصيانة نقاط الإنزال في البحر ووضع آلية لتوزيع المأونات التي تقدمها لمراكز الإيواء والعمل على إيجاد الحلول لإنتشال الجثث من البحر والصحراء والعمل على قبرها.

كما دعا المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ضرورة التسجيل في وزارة الخارجية الليبية وذلك من أجل تنظيم عمل هذه المنظمات ليتسنى لهم العمل كلاً حسب إختصاصه، مشدداً أن عقد مثل هذه الإجتماعات الغرض منها كنقطة أولى تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء والحد من معاناتهم.

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