توتنام يقرر إيقاف المشجع الذي ألقى الموز على أوباميانج

اعتذر نادي توتنام هوتسبير عن سلوك أحد مشجعيه بدربي شمال لندن أمام أرسنال في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وألقى أحد مشجعي توتنام الموز على بيير أوباميانج مهاجم أرسنال بعد تسجيله أحد أهداف اللقاء.

وحسم أرسنال اللقاء بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بين الطرفين.

وألقى مشجع توتنام الموز على أوباميانج بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة من ركلة جزاء.

وأكدت شرطة العاصمة بعد الدربي بأنهم قاموا بإجراء ما مجموعه سبعة اعتقالات بما في ذلك من ألقى الموز في الملعب.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي توتنام إلى شبكة سكاي سبورتس: “هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق”.

وتابع “بالتأكيد سنقوم بإصدار قرار بحظر ذلك المشجع وحرمانه من حضور المباريات”.

وشهد اللقاء مشادات بين الجماهير واللاعبين خاصة بعد احتفال إريد داير بهدف التعادل بمطالبته لجماهير أرسنال بالصمت.

وعقب مرور 14 جولة من المسابقة يتساوى أرسنال وتوتنام برصيد 30 نقطة، ويتفوق أرسنال بفارق الأهداف.

ويبتعد الثنائي عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 8 نقاط وست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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