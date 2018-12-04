فلورنتينو بيريز: لا يمكن لأحد التشكيك في أن مودريتش الأفضل بالعالم

يرى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في فوز لاعبه لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعب بالعالم.

مودريتش حقق هاتريك من الجوائز عن هذا العام إذ نال جائزة أفضل لاعب في أوروبا والأفضل في العالم The Best إضافة إلى الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول”.

وقال بيريز في تصريحات عقب اختيار الجوائز في الحفل: “مودريتش قدم موسما مذهلا حصد فيه كل الجوائز. لا يمكن لأحد أن يشكك أنه الأفضل في العالم”.

وأسهب في الإشادة “من الرائع رؤيته يلعب في الملعب والطريقة التي يسيطر بها على الكرة ويمرر ويسدد”.

وأضاف “إنه يمتلك هبة ترك تأثير جيد على كل من يقابله. إنه يترك علامته في هذا الزمن، وفاز بكل شيء معنا”.

وأتم “ارتداؤه القميص الأبيض مصدر رضا لهذا النادي”.

شاهد أجمل لحظات مودريتش مع ريال مدريد

ضع مودريتش في اختياراتك لتشكيل ريال مدريد المثالي خلال الموسم الجاري:

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