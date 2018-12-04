رسميا – أزبيليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي 4 سنوات

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تجديد تعاقد لاعبه الإسباني سيزار أزبيليكويتا لمدة 4 سنوات حتى 2022.

وقال الدولي الإسباني لموقع ناديه الرسمي: “سعيد للغاية بتمديد بقائي هنا في تشيلسي، منذ قدومي إلى هنا وأنا أسعر بالاستمتاع والمسؤولية تجاه هذا النادي”.

وأضاف “في كل مرة أدخل للملعب أحاول تقديم أفضل ما لدي، مازال هناك الكثير قادم وآمل أن يبقى تشيلسي حيث ينتمي”.

أزبيليكويتا البالغ من العمر 29 عاما يعد واحدا من أهم مدافعي الفريق في السنوات الماضية.

ويلعب الدولي الإسباني بقميص تشيلسي منذ عام 2012 وقتما انضم للنادي الإنجليزي قادما من مرسيليا الفرنسي.

في الموسم الحالي لعب أزبيليكويتا مع تشيلسي 18 مباراة في مختلف البطولات صنع خلالهم هدفين.

ضع أزبيليكويتا في اختياراتك لتشكيل تشيلسي المثالي خلال الموسم الجاري:

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